В сфере интересов «Спартака» находится защитник «Пари НН» Иброхимхалил Юлдошев. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». При этом «красно-белые» пока что не делали предложения по трансферу 22-летнего узбекистанца.

Иброхимхалил Юлдошев перебрался в «Пари НН» в конце августа 2021 года. Основная позиция игрока – левый защитник. «Спартаку» как раз нужен футболист на эту позицию после того, как серьёзную травму колена получил Томаш Тавареш.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Юлдошева в 900 тысяч евро.

В сезоне 2022/2023 Иброхимхалил Юлдошев провёл 36 матчей, в которых забил два гола.