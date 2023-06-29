Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение пригласить в тренерский штаб московского клуба Ролана Гусева.

- Вы ведь работали с Гусевым на молодёжном уровне?

- Да, совершенно верно. Честно говоря, для меня новость о его назначении на один из постов в «Динамо» стала неожиданной. В своё время Голодец в нём немного разочаровался. Он его использовал на одной позиции, а я на другой. У меня он играл ближе к атаке и неплохо забивал. Газзаев забрал его в ЦСКА, там Ролан и раскрылся.

- Личка привёз с собой в Москву своего брата и помощников из «Оренбурга». Вас не смущает такой шаг?

- Любой тренер везёт за собой штаб. Всегда рядом с собой надо иметь людей, которые не сплавят. Это я знаю по личному опыту. Это нормальная практика.

- К вам руководство клуба не обращалось? Не предлагали войти в тренерский штаб?

Мне уже 71 год. Давно не жду приглашения. Руководство клуба смотрит в западном направлении, а не на внутренний ресурс.