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​«Краснодар» может подписать экс-игрока «Ростова»

29 Июня 2023 • 14:24 Комментировать

В летнее трансферное окно «Краснодар» может покинуть защитник Хуниор Алонсо – футболист ссылается на семейные проблемы. В качестве возможной замены для парагвайца «быки» рассматривают Сверрира Ингасона. Об этом рассказывает телеграм-канал «Микеле».

В настоящий момент 29-летний Сверрир Ингасон выступает за греческий ПАОК. В своё время исландец уже выступал в России за «Ростов». В 49 матчах за «жёлто-синих» в 2017-2018 годах Ингасон записал на свой счёт пять голов.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Сверрира Ингасона в 4 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПАОК Сверрир Ингасон Хуниор Алонсо трансферы футбола - лето 2023
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