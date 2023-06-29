​«Краснодар» из-за семейных проблем может покинуть легионер

Защитник Хуниор Алонсо хочет покинуть «Краснодар». Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», 30-летний парагваец ссылается на семейные проблемы. При этом клуб не готов отпускать Алонсо дешевле, чем за 8 миллионов евро – именно столько «быки» потратили на подписание игрока.

Во второй части сезона 2022/2023 Хуниор Алонсо провёл за «Краснодар» 19 матчей, в которых записал на свой счёт один гол. Краснодарцы, напомним, заняли шестое место в чемпионате России.

Добавим, что в первом туре следующего чемпионата России «Краснодар» будет играть против «Динамо». Матч пройдёт в период с 21 по 23 июля.