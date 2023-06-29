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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Юран: Не был рад вылету «Химок»

29 Июня 2023 • 13:58 Комментировать

В августе прошлого года Сергей Юран внезапно покинул «Химки», хотя команда неплохо стартовала в чемпионате. Дальше подмосковная команда столкнулась с кризисом. В итоге «Химки» вылетели из Премьер-лиги. Юран же в апреле возглавил «Пари НН» и решил задачу по сохранению прописки в топ-дивизионе через стыковые игры.

По словам Юрана, вылет «Химок» из топ-дивизиона его не порадовал.

«Нет, никакого реваншистского настроения у меня не было, чисто рабочий момент. Я уже забыл про ту историю, обижаться - удел слабых, двигаюсь вперед. Просто мне жаль болельщиков «Химок», которые ко мне хорошо относились, радости от вылета этой команды точно не испытал», - сказал Юран, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В первом туре следующего чемпионата России «Пари НН» будет играть против «Зенита» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Пари НН
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