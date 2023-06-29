​Юран назвал цель «Пари НН» на сезон

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал цель команды на сезон 2022/2023.

«Отвечу так. Цель - стараться побеждать в каждом матче, радовать своих болельщиков, собирать полный стадион», - сказал Юран, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Пари НН» сохранил прописку в Премьер-лиге по итогам стыковых матчей. Команда Сергея Юрана обыграла столичную «Родину» (3:2 по сумме двух встреч).

Юран возглавил «Пари НН» в начале апреля. В 11 матчах под руководством этого тренера команда отпраздновала четыре победы при двух ничьих и пяти поражениях.