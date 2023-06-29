«Спартак» работает над осуществлением трансфера вингера Тео Бонгонда из «Кадиса». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», эту сделку ведёт Тимми Мешедер - агент, который работает с главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем.

Тео Бонгонда 27 лет. За «Кадис» футболист выступает с конца прошлого года. В 31 матче чемпионата Испании сезона 2022/2023 Бонгонда забил четыре гола и отдал три результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Тео Бонгонда в 4 миллиона евро.

Напомним, что «Спартак» занял третье место в прошлом чемпионате России.