Тренер молодёжной команды ЦСКА Максим Боков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что в России появились молодые таланты после отстранения страны от международных матчей.

«Я считаю, что у нас появились молодые футболисты, и Пиняев тому пример. Потом можно назвать несколько юных парней из ЦСКА, которые уже играли за основной состав, и можно посмотреть, что в «Локомотиве» вратарь 2004 года рождения (Даниил Худяков - прим. «Евро-Футбол.Ру»). В «Краснодаре» тоже, и во многих командах РПЛ заметна эта тенденция», — сказал Боков.

Ранее нападающий «Локомотива» 18-летний Сергей Пиняев стал лучшим молодым игроком (до 21 года) в Российской премьер-лиге. По итогам голосования футболист набрал 90 баллов, а нападающий «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов набрали по 71 баллу.