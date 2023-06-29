Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха, ранее возглавлявший молодёжную сборную России, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об отношениях со своими бывшими подопечными.

- Вы завоевали серьёзный трофей всего через три года после начала карьеры тренера. С чем вы связываете такой результат?

Я получил колоссальный опыт общения с разными игроками и тренерами. Старался брать от них лучшие качества. Конечно, ещё помог житейский опыт. Мы подобрали мощных игроков, которые сейчас выступают на приличном уровне. Головин даже в «Монако» уехал. Баринов, Гулиев, Митрюшкин, Жемалетдинов, Зуев, Якуба. Все они на слуху. Значит, мы неплохо отработали.

- Головин после перехода в «Монако» лично вас отблагодарил?

Нет. К сожалению, в этом моё поколение отличается от современных молодых ребят. Я благодарен своему тренеру за то, что он на периферии вырастил меня. У него хватило мудрости и терпения. Спасибо ему за то, чего я добился. Конечно, иногда поздравляют с праздниками или просят совета в трудной ситуации, но не более того. Сам я никогда не инициирую сближение.

Полное интервью специалиста читайте на страницах сетевого издания«Евро-Футбол.Ру».