Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха: Головин не поблагодарил меня, когда перешёл в «Монако» эксклюзив

29 Июня 2023 • 12:56 Комментировать

Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха, ранее возглавлявший молодёжную сборную России, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об отношениях со своими бывшими подопечными.

- Вы завоевали серьёзный трофей всего через три года после начала карьеры тренера. С чем вы связываете такой результат?

Я получил колоссальный опыт общения с разными игроками и тренерами. Старался брать от них лучшие качества. Конечно, ещё помог житейский опыт. Мы подобрали мощных игроков, которые сейчас выступают на приличном уровне. Головин даже в «Монако» уехал. Баринов, Гулиев, Митрюшкин, Жемалетдинов, Зуев, Якуба. Все они на слуху. Значит, мы неплохо отработали.

- Головин после перехода в «Монако» лично вас отблагодарил?

Нет. К сожалению, в этом моё поколение отличается от современных молодых ребят. Я благодарен своему тренеру за то, что он на периферии вырастил меня. У него хватило мудрости и терпения. Спасибо ему за то, чего я добился. Конечно, иногда поздравляют с праздниками или просят совета в трудной ситуации, но не более того. Сам я никогда не инициирую сближение.

Полное интервью специалиста читайте на страницах сетевого издания«Евро-Футбол.Ру».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Шинник Дмитрий Хомуха Александр Головин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
12:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Миткова: «Димитар хотел бы вернуться в Казань»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль выбрал новичка для «Спартака»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Дуймович сравнил Дзюбу с Роналду
11:24 · Россия. Премьер-лига
Юран оценил игру Глушакова за «Пари НН»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Малком и Ренан возвращаются в «Зенит»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Камоцци дал совет Чалову, где продолжить карьеру
10:40 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Российский футбол в стагнации» эксклюзив
10:14 · Россия. Первая лига
В четверг «СКА-Хабаровск» сыграет против «Иртыша»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Юран раскрыл срок нового контракта с «Пари НН»
09:37 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» придумал, как переманить Клаудиньо из «Зенита» 1
08:22 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «В Туркмении тренировался в +50 на солнце, асфальт плавился под ногами» эксклюзив
07:51 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Мелёхин отреагировал на интерес из Европы
00:21 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» перешёл в «Кубань»
00:14 · Россия. Премьер-лига
Джеко не приедет на предсезонный турнир в Россию
00:08 · Россия. Первая лига
Хосонов пополнил «Химки» официально
Все новости
Рекомендуем