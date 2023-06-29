Агент Миткова: «Димитар хотел бы вернуться в Казань»

Николай Жейнов, представитель нападающего софийского «Локомотива» Димитара Миткова, оценил шансы вернуться в «Рубин».

«Мы не знаем, на данный момент никаких разговоров с «Рубином» нет. Ждём новостей от клуба. Он покинул расположение, но Димитар хотел бы вернуться в Казань», — заявил агент форварда в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что в прошедшем сезоне Димитар Митков провёл 11 встреч в футболке «Рубина» в рамках Первой лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 300 тысяч евро.