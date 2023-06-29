Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Миткова: «Димитар хотел бы вернуться в Казань»

29 Июня 2023 • 12:25 Комментировать

Николай Жейнов, представитель нападающего софийского «Локомотива» Димитара Миткова, оценил шансы вернуться в «Рубин».

«Мы не знаем, на данный момент никаких разговоров с «Рубином» нет. Ждём новостей от клуба. Он покинул расположение, но Димитар хотел бы вернуться в Казань», — заявил агент форварда в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что в прошедшем сезоне Димитар Митков провёл 11 встреч в футболке «Рубина» в рамках Первой лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 300 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Димитар Митков Николай Жейнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
12:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Миткова: «Димитар хотел бы вернуться в Казань»
11:45 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль выбрал новичка для «Спартака»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Дуймович сравнил Дзюбу с Роналду
11:24 · Россия. Премьер-лига
Юран оценил игру Глушакова за «Пари НН»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Малком и Ренан возвращаются в «Зенит»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Камоцци дал совет Чалову, где продолжить карьеру
10:40 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Российский футбол в стагнации» эксклюзив
10:14 · Россия. Первая лига
В четверг «СКА-Хабаровск» сыграет против «Иртыша»
10:07 · Россия. Премьер-лига
Юран раскрыл срок нового контракта с «Пари НН»
09:37 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» придумал, как переманить Клаудиньо из «Зенита» 1
08:22 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «В Туркмении тренировался в +50 на солнце, асфальт плавился под ногами» эксклюзив
07:51 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Мелёхин отреагировал на интерес из Европы
00:21 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» перешёл в «Кубань»
00:14 · Россия. Премьер-лига
Джеко не приедет на предсезонный турнир в Россию
00:08 · Россия. Первая лига
Хосонов пополнил «Химки» официально
Все новости
Рекомендуем