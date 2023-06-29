Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал об опыте жизни в Западной Украине.

- В 1989 году вы оказались в львовском СКА. Та Западная Украина отличалась от Москвы?

- Те места находятся рядом с Европой. Ходил на вещевой рынок, было много интересного. Кока-кола, другая одежда, жвачки... Это было более доступно.

Знакомые не просили что-то привозить?

- Да, привозил родным подарки, себе что-то прикупал, чтобы выглядеть более современно.

- У вас были проблемы в общении с местным населением?

- Бывало такое, что приходил в магазин, а мне давали понять, что хотят слышать украинскую мову.

Вы ощущали агрессию?

Нет, просто приходилось общаться иначе.

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