Абаскаль выбрал новичка для «Спартака»

Стало известно, кто является инициатором приглашения в московский «Спартак» полузащитника «Кадиса» Тео Бонгонды.

Как информируют журналисты издания Metaratings.ru, в трансфере 27-летнего бельгийца лично заинтересован главный тренер «народной команды» Гильермо Абаскаль. По мнению испанского тренера, Бонгонда сможет добавить вариативности в атакующую линию «Спартака».

Тео является игроком «Кадиса» с августа прошлого года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 32 поединках за команду, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи. Его трансферный ценник – четыре миллиона евро.