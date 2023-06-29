Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к полузащитникам московского «Спартака» и «Краснодара» Даниила Хлусевича и Эдуарда Сперцяна соответственно.

- Сперцяном и Хлусевичем интересуются клубы Серии А? Здесь каждый вечер есть эфир, где говорят о 200 возможных переходах. Во время летнего перерыва и зимнего перерыва есть игры только на трансферном рынке, а не на футбольном поле. Я обычно предпочитаю говорить о переходах, когда они уже свершились.