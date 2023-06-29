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Итальянский журналист Брага: «Хлусевич и Сперцян в Серии A? Каждый день говорят о 200 возможных трансферах» эксклюзив

29 Июня 2023 • 11:43 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к полузащитникам московского «Спартака» и «Краснодара» Даниила Хлусевича и Эдуарда Сперцяна соответственно.

- Сперцяном и Хлусевичем интересуются клубы Серии А? Здесь каждый вечер есть эфир, где говорят о 200 возможных переходах. Во время летнего перерыва и зимнего перерыва есть игры только на трансферном рынке, а не на футбольном поле. Я обычно предпочитаю говорить о переходах, когда они уже свершились.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лацио Интер Милан Дженоа Верона Краснодар Серия А Чемпионат России РПЛ Микаэль Брага Даниил Хлусевич Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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