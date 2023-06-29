Дуймович сравнил Дзюбу с Роналду

Бывший футболист московского «Локомотива» Томислав Дуймович высказался касательно перспектив нападающего Артёма Дзюбы в следующем сезоне Российской премьер-лиги.

«Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром в следующем сезоне. Он полон мотивации, поэтому способен забить больше всех. Видно, что Дзюба хочет быть лучше всех. Он как Роналду», - приводит слова Дуймовича издание Sport24.

Дзюба перешел в московский «Локомотив» в феврале. 34-летний нападающий принял участие в 11 поединках за «железнодорожников» в Премьер-лиге, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и пять результативных передач.