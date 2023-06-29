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Петрушин рассказал, какие позиции должно усилить «Динамо» эксклюзив

29 Июня 2023 • 11:29 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу селекционного отдела московского клуба.

- Вас не смущает отсутствие трансферов?

- Конечно, у меня возникает вопрос о переходах, но не будем забывать главное. Личка подписал контракт всего несколько дней назад. Пока не было главного тренера, речи о трансферах идти не могло. За результат отвечает главный тренер, так что он сам должен составлять список игроков, которыми хочет усилить команду.

- Какие позиции нуждаются в усилении?

- В первую очередь линия обороны. С сегодняшней обороной рассчитывать на высокие места невозможно. Это моё субъективное мнение, тут я исхожу из результатов последнего сезона. В атаке дела обстоят не так плохо, хотя для конкуренции можно кого-то приобрести.

- На ваш взгляд клубу нужен еще один опорный полузащитник?

- Да, точно не помешает. Но в первую очередь надо усилить защиту.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин трансферы футбола - лето 2023
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