Юран оценил игру Глушакова за «Пари НН»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением об игре полузащитника Дениса Глушакова в прошлом сезоне.

«Претензий по самоотдаче к Денису точно нет. Он всегда был профессионалом. Просто в конце сезона заболел, простудился. Не смог нам помочь», - передает слова Юрана издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Глушаков выступал за нижегородский коллектив с февраля текущего года. 36-летний полузащитник принял участие в девяти встречах, в которых отметился забитым мячом. По завершении сезона хавбек покинул команду в статусе свободного агента.

«Пари НН» остался в элитном дивизионе, победив в стыках «Родину» (3:0, 0:2).