Малком и Ренан возвращаются в «Зенит»

Два бразильских футболиста – нападающий Малком и защитник Роберт Ренан – возвращаются в расположение петербургского «Зенита».

Как стало известно журналистам «Спорт-Экспресса», игроки присоединятся к «сине-бело-голубым» до конца сегодняшнего дня.

Напомним, что с 1 по 9 июля «Зенит» будет принимать участие в Кубке PARI Премьер, который состоится в Санкт-Петербурге. Подопечные Сергея Семака сыграют с «Нефтчи» (1 июля), «Црвеной Звездой» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).

15 июля петербургский клуб встретится с московским ЦСКА в матче за суперкубок России.