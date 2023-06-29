Камоцци дал совет Чалову, где продолжить карьеру

Франко Камоцци, который ранее являлся советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном трансфере нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в Европу.

«Чалов - талантливый игрок, очень хороший, универсальный нападающий. Думаю, ему непременно стоит воспользоваться возможностью уехать в Европу. На мой взгляд, Фёдор готов», - передает слова Камоцци издание «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 30 поединках Российской премьер-лиги. 25-летний нападающий отметился 19 забитыми мячами (шесть – с пенальти) и пятью голевыми передачами.