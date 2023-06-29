Юран раскрыл срок нового контракта с «Пари НН»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран рассказал о том, на какой срок рассчитано его новое трудовое соглашение с нижегородским клубом.

«Изначально в моем соглашении был пункт, согласно которому в случае решения задачи невылета команды из РПЛ контракт автоматически продлевается на два года», - рассказал специалист в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Юран занял пост главного тренера команды в апреле текущего года. В минувшем сезоне «Пари НН» занял 13-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги и сыграл в переходных матчах против «Родины». Подопечные Юрана победили по сумме двух матчей со счетом 3:2 и сохранили место в элитном дивизионе.