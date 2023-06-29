«Фламенго» придумал, как переманить Клаудиньо из «Зенита»

«Фламенго» продолжает проявлять заинтересованность в трансфере полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо. По сообщениям журналистов Globo, представители клуба провели переговоры с игроком.

У бразильской стороны есть аргумент, который может убедить Клаудиньо вернуться на родину. Во «Фламенго» сказали хавбеку, что подобный трансфер приблизит его к выступлениям за национальную команду.

Клаудиньо защищает цвета петербургского коллектива с августа 2021 года. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.