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«Фламенго» придумал, как переманить Клаудиньо из «Зенита»

29 Июня 2023 • 09:37 Комментировать (1)

«Фламенго» продолжает проявлять заинтересованность в трансфере полузащитника петербургского «Зенита» Клаудиньо. По сообщениям журналистов Globo, представители клуба провели переговоры с игроком.

У бразильской стороны есть аргумент, который может убедить Клаудиньо вернуться на родину. Во «Фламенго» сказали хавбеку, что подобный трансфер приблизит его к выступлениям за национальную команду.

Клаудиньо защищает цвета петербургского коллектива с августа 2021 года. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Клаудиньо трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Cruyff
29 Июня 2023 в 09:46
платите 20 лямов и не надо ничего придумывать или это журналюги придумывают
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