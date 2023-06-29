Самые известные династии в футболе

Передать детям своё дело – это гордость любого родителя. Но многие из старшего поколения не всегда рады этому и даже отговаривают своих наследников идти по их стопам. Один из продолжателей славной футбольной династии Паоло Мальдини недавно отпраздновал своё 55-летие. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых известных династиях в мире футбола.

Мальдини

55-летний бывший технический директор «Милана» Паоло Мальдини дебютировал в профессиональном футболе почти 40 лет назад. В ту пору его отец Чезаре уже имел более трёхсот матчей за «россонери» и работал в качестве ассистента главного тренера сборной Италии. Чезаре Мальдини выигрывал чемпионат Италии четыре раза, а вот его сын Паоло – семь раз. Если сравнивать другие титулы, то сын, бесспорно, превзошёл своего отца. Паоло не только выиграл 26 трофеев в составе «Милана», но и сумел забрать серебряные и бронзовые награды чемпионата мира (1994 и 1990 год) и Европы (1988 и 2000 год). Однако никому из старших Мальдини не удалось завоевать звание чемпионов, зато у детей Паоло Мальдини этот шанс есть. 27-летний Кристиан кочует по скромным итальянским клубам, а 21-летний Даниэль в сезоне-2021/22 стал чемпионом Италии в составе «Милана». Может быть, третьему поколению Мальдини, которые играют в линии атаки, удача улыбнётся на уровне сборных?

Гудьонсены

Если Чезаре Мальдини тренировал своего сына Паоло в «Милане» и сборной Италии, что уже является уникальным случаем, то Эйдур Гудьонсен и его отец Арнор вошли в историю, сыграв в одном матче. Отец и сын сыграли за сборную Исландии в 1996 году в матче против сборной Эстонии. Арнору было 34 года, Эйдуру 17 лет. Сын вышел на поле во втором тайме, заменив отца. За сборную Исландии сын сыграл 88 матчей, а его отец 73. Вместе за национальную сборную они забили 40 голов (26 – у Эйдура и 14 – у Арнора). На клубном уровне большего успеха добился, конечно, сын, однако и отец успел поиграть в бельгийском «Андерлехте» и французском «Бордо», хотя вряд ли это сопоставимо с английским «Челси» и испанской «Барселоной». Но Арнор, уверен, только рад такому ходу дела. Вероятно, что сын Эйдура Андри Лукас Гудьонсен, который прошёл школу «Реала» и «Барселоны», а ныне выступает за шведский «Норчрчёпинг» сможет продлить династию и сделать её ещё лучше. Ему всего 21 год, а он уже сыграл девять матчей за национальную сборную. Ждём в лучших клубах мира?

Южноамериканские династии

Симеоне и Форлан – наиболее известные южномериканские династии. Диего Симеоне – 53-летний глава семейства – вот уже 12 лет является наставником мадридского «Атлетико», а ранее успел поиграть в «Интере», «Севилье», «Лацио» и всё том же «Атлетико». За время своей карьеры Диего становился чемпионом Италии и Испании, причём последний чемпионат дважды выигрывал в качестве наставника. 106 матчей за сборную Аргентины – это тоже весьма значимый вклад в футбол. Его сын Джованни пока всё больше мотается по арендам, но к 27 годам вышел на уровень футболиста, достойного «Наполи». В отличие от своего отца, Джованни нападающий, поэтому пробиться с таким амплуа в сборную Аргентины достаточно сложно. Неудивительно, что у Симеоне-младшего только пять матчей за национальную команду.

Диего Форлан стал настоящим героем своей национальной сборной на чемпионате мира - 2010. Любопытно, что уругвайская легенда могла в своё время поиграть... в раменском «Сатурне»! Вместе с Томасом Мюллером, Давидом Вильей и Уэсли Снейдером, Диего Форлан разделил звание лучшего бомбардира, забив пять мячей в том мундиале. Его отец Пабло Форлан выступал на чемпионатах мира 1974 и 1996 года. Дед Хуан Карлос Корассо дважды играл за сборную Уругвая, но в итоговую заявку на победный чемпионат мира - 1930 не попал, зато стал настоящей легендой аргентинского «Индепендьенте». Нельзя не упомянуть Хосе Пасториса и Рикардо Бочини, которые являются дядями Форлана. Оба в разные годы играли за сборную Аргентины, а Бочини и вовсе стал чемпионом мира 1986 года вместе с Марадоной!

Нидерланды впереди всех

Вот уж где по-настоящему много династий, так это в Нидерландах. Клюйверт, Блинд, Де Бур и, конечно, Куман. Рональду Куману в марте этого года исполнилось 60 лет, но за свою карьеру в качестве игрока и тренера он выигрывал золото чемпионата Европы, чемпионство Нидерландов и Испании. Имеет много личных наград, среди которых выделяется его участие в символической сборной по итогам чемпионата Европы 1988 года. Его старший (всего на полтора года) брат также немало сделал для национальной сборной, за которую провёл 31 матч. Отец семейства Мартин Куман всю свою карьеру провёл на родине, сыграл за сборную Нидерландов один матч и наверняка гордился своими сыновьями до последнего дня жизни.

В мире много футбольных династий: Лаудруп, Шмейхель, Зидан, Эрнандес, Рейна, Борхес, Сонг, Алонсо, Холанд… В России можно вспомнить династию Шустиковых, Билялетдиновых, Ерёменко, Тихоновых, Юранов, Чановых, Панченко, Давыдовых… Сыновья продолжают дело своих отцов, а значит в футбол играют не только ради денег, но и ради чести семьи.

Константин Лицин