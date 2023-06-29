Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха: «В Туркмении тренировался в +50 на солнце, асфальт плавился под ногами» эксклюзив

29 Июня 2023 • 08:22 Комментировать

Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о жизни в Туркмении.

- Как обстояли ваши бытовые дела в Туркмении?

- Мне в этом плане повезло. Я жил в многоквартирном доме, у нас была нормальная вода. В целом с водой была проблема, климатические условия достаточно жёсткие. Физически было сложно тренироваться.

- Лето, 35 градусов на солнце и вы тренируетесь - это стандарт?

- 35 градусов - это в тени. На солнце 50. Асфальт под ногами плавился в буквальном смысле слова. Наступаешь ногой - на нём остаётся след. Хорошую закалку получил.

- С полями были проблемы?

- Качество юношеских полей оставляло желать лучшего. Не везде была трава, они были не слишком ровными. Нас это не смущало.

Полное интервью Дмитрия Хомухи выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сегодня, 29 июня, в 10:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хомуха
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
08:22 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «В Туркмении тренировался в +50 на солнце, асфальт плавился под ногами» эксклюзив
07:51 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Ростова» Мелёхин отреагировал на интерес из Европы
00:21 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» перешёл в «Кубань»
00:14 · Россия. Премьер-лига
Джеко не приедет на предсезонный турнир в Россию
00:08 · Россия. Первая лига
Хосонов пополнил «Химки» официально
28 Июня
23:33 · Россия. Премьер-лига
Руслан Литвинов рассказал, где провёл отпуск
23:17 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Не вижу в переходе Сарвели в «Локомотив» что-то сверхъестественное»
23:11 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Факела» Калинин хочет попасть в сборную России
23:03 · Россия. Первая лига
Парфёнов: «Главным усилением «Родины» будет сохранить костяк команды»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Ахмата» рассказал о трансферных планах клуба
22:59 · Россия. Премьер-лига
Костариканец из «Оренбурга» оценил первый год в России
22:54 · Россия. Премьер-лига
Харин рассказал о ходе сборов «Ахмата»
22:54 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов рассказал, что не даёт «Спартаку» выступать стабильно
22:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза оценил возможный переезд Хлусевича в Европу
22:47 · Россия. Премьер-лига
Ташуев рассказал о восстановлении Садулаева
Все новости
Рекомендуем