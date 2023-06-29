Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о жизни в Туркмении.

- Как обстояли ваши бытовые дела в Туркмении?

- Мне в этом плане повезло. Я жил в многоквартирном доме, у нас была нормальная вода. В целом с водой была проблема, климатические условия достаточно жёсткие. Физически было сложно тренироваться.

- Лето, 35 градусов на солнце и вы тренируетесь - это стандарт?

- 35 градусов - это в тени. На солнце 50. Асфальт под ногами плавился в буквальном смысле слова. Наступаешь ногой - на нём остаётся след. Хорошую закалку получил.

- С полями были проблемы?

- Качество юношеских полей оставляло желать лучшего. Не везде была трава, они были не слишком ровными. Нас это не смущало.

Полное интервью Дмитрия Хомухи выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сегодня, 29 июня, в 10:00 по московскому времени.