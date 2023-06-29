Защитник «Ростова» Мелёхин отреагировал на интерес из Европы

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин отреагировал на информацию о том, что в его услугах заинтересованы европейские клубы.

«Конкретных предложений нет, так что не вижу смысла мне во всё вникать, чтобы лишний раз не забивать голову. Есть ли желание попробовать свои силы в Европе? У любого молодого российского игрока есть такое желание», - передает слова Мелёхина издание Metaratings.ru.

Напомним, что 19-летний защитник выступает за «Ростов» с сентября 2021 года. Срок трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

В прошлом сезоне чемпионата России защитник провел 24 матча, получил четыре желтые карточки и один раз был удален.