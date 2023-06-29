Защитник «Спартака» перешёл в «Кубань»

Молодой защитник столичного «Спартака» Максим Веденеев – игрок краснодарской «Кубани». О переходе футболиста, но лишь в рамках аренды, сообщает пресс-служба «красно-белых».

«Арендное соглашение с клубом из Краснодара рассчитано на один год. Желаем Максу проявить себя в новой команде!», - говорится в объявлении клубной пресс-службы.

Веденееву всего 19 лет, в минувшем сезоне игроку, который выступает на позиции центрального и правого защитника, удалось забить шесть голов в 26 матчах молодёжного первенства России. За взрослую команду в РПЛ и Кубке России игрок задействован на поле не был.