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Защитник «Спартака» перешёл в «Кубань»

29 Июня 2023 • 00:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
22.07 15:00

Молодой защитник столичного «Спартака» Максим Веденеев – игрок краснодарской «Кубани». О переходе футболиста, но лишь в рамках аренды, сообщает пресс-служба «красно-белых».

«Арендное соглашение с клубом из Краснодара рассчитано на один год. Желаем Максу проявить себя в новой команде!», - говорится в объявлении клубной пресс-службы.

Веденееву всего 19 лет, в минувшем сезоне игроку, который выступает на позиции центрального и правого защитника, удалось забить шесть голов в 26 матчах молодёжного первенства России. За взрослую команду в РПЛ и Кубке России игрок задействован на поле не был.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубань трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Максим Веденеев
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