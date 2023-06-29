Джеко не приедет на предсезонный турнир в Россию

Звёздный новичок «Фенербахче», 37-летний боснийский форвард Эдин Джеко не приедет в Россию на предсезонный турнир в Санкт-Петербурге, куда приглашён его клуб.

Но как сообщает Calciomercato, причины здесь совсем не политические – просто Джеко ещё 20 июня получил трёхнедельный отпуск после того, как сыграл матч за сборную Боснии и Герцеговины в рамках отбора на Евро-2024. А до этого, 10 июня босниец бился в составе «Интера» в стамбульском финале ЛЧ против «Манчестер Сити».

Напомним, что Джеко перешёл из «Интера» в «Фенербахче» в статусе свободного агента в текущем июне.

В турнире в Санкт-Петербурге, что пройдёт с 1 по 15 июля, сыграют «Зенит», «Црвена Звезда», «Нефтчи» (Баку) и «Фенербахче».