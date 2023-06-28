Руслан Литвинов рассказал, где провёл отпуск

Молодой полузащитник столичного «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, что провёл свой отпуск в полной тишине и безмятежности – в деревне, подальше от городской суеты.

«У меня было достаточно времени, чтобы перезагрузиться. Получил то умиротворение, которое есть в деревне, когда ты отключаешься от всего — социальных сетей. Ничего не читал особо – не было интернета. Теперь рвусь в бой с новыми силами», - цитирует Литвинова «Чемпионат».

Напомним, ранее Литвинова признали одним из лучших молодых футболистов чемпионата России. В 21 год он стал одним из незаменимых игроков центра поля «красно-белых».

Ранее лучшим молодым игроком РПЛ Литвинова назвал экс-спартаковец Роман Широков.