Терёхин: «Не вижу в переходе Сарвели в «Локомотив» что-то сверхъестественное»

Бывший российский футболист Олег Терёхин оценил уже почти оформленный переход форварда Владислава Сарвели из «Сочи» - в столичный «Локомотив». По последней информации, Сарвели сейчас находится на стадии прохождения медосмотра для нового клуба.

«Неплохой футболист, но лично я не вижу в этом игроке чего‑то сверхъестественного. Но «Локо», может быть, чем‑то он и поможет», - цитирует Терёхина «Матч ТВ».

Как добавил эксперт, вероятно, на футболиста есть свои планы у Михаила Галактионова, наставника «Локомотива» и он точно найдёт ему применение.

«Не просто так же он его пригласил?», - задаётся вопросом Терёхин.

В минувшем сезоне Сарвели в 32-х матчах за «Сочи» удалось отличиться лишь пять раз.

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