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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Факела» Калинин хочет попасть в сборную России

28 Июня 2023 • 23:11 Комментировать
Ростов
...
Факел
22.07 15:00

Игорь Калинин, выступающий на правах аренды за воронежский «Факел», поделился своими планами о попадании в сборную России в будущем.

«Моя цель — помочь «Факелу» решить поставленные цели и максимально продуктивно сыграть сезон. Потом идёт уже личная цель – попасть в сборную России и сыграть максимум матчей за сезон», - цитирует центрдефа «РБ Спорт».

Напомним, что Калинин провёл в «Факеле» прошедши сезон, который оказался для воронежцев удачным – команда не вылетела, сохранив прописку в РПЛ путём стыковых матчей. На рабочей неделе пресс-служба воронежского клуба объявила, что Калинин продолжит играть в «Факеле» на правах аренды.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сборная России Игорь Калинин
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