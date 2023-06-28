Защитник «Факела» Калинин хочет попасть в сборную России

Игорь Калинин, выступающий на правах аренды за воронежский «Факел», поделился своими планами о попадании в сборную России в будущем.

«Моя цель — помочь «Факелу» решить поставленные цели и максимально продуктивно сыграть сезон. Потом идёт уже личная цель – попасть в сборную России и сыграть максимум матчей за сезон», - цитирует центрдефа «РБ Спорт».

Напомним, что Калинин провёл в «Факеле» прошедши сезон, который оказался для воронежцев удачным – команда не вылетела, сохранив прописку в РПЛ путём стыковых матчей. На рабочей неделе пресс-служба воронежского клуба объявила, что Калинин продолжит играть в «Факеле» на правах аренды.