Главный тренер «Ахмата» рассказал о трансферных планах клуба

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился трансферными планами клуба Премьер-лиги.

«Будет ли вестись поиск на позицию центрального защитника? Да. Что касается Карапузова, он вернулся в «Динамо», хоть я и беседовал с ним и пытался поговорить о возможном возвращении к нам», — заявил специалист, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Также Ташуев отметил, что руководство клуба заинтересовано в поиске правого вингера и атакующего полузащитника из-за травмы Лечи Садулаева и необходимости улучшить конкуренцию под Ивана Олейникову соответственно.

Напомним, что в прошедшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Ахмат» занял пятое место.