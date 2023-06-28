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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Костариканец из «Оренбурга» оценил первый год в России

28 Июня 2023 • 22:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
22.07 15:00

Джимми Марин, костариканский полузащитник «Оренбурга» оценил свой первый год, проведённый в России.

«Я помогал, забивая голы, отдавая результативные передачи. Для первого года — приличный результат. Далее нужно лишь увеличить показатели», - цитирует Марина портал Metaratings.

Напомним, что Марин стал игроком южноуральцев прошлым летом. В сезоне ему удалось помочь своей команде семью забитыми голами и пятью ассистами в рамках 26 официальных матчей РПЛ и Кубка России.

«Оренбург», напомним, завершил сезон-2022/23 на рекордной для клуба позиции в турнирной таблице – на седьмом месте. Руководил командой Марцел Личка, перешедший этим летом на аналогичную должность в «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Джимми Марин
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