Харин рассказал о ходе сборов «Ахмата»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Евгений Харин рассказал о тренировочном процессе клуба во время межсезонного сбора.

«Мы много двигаемся, перемещаемся, приседаем со штангой, сборы тяжёлые. Как мы относимся к нагрузкам? Мы привыкли. Некоторые, правда, возмущаются, но без этого никуда», — заявил игрок коллектива РПЛ, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его словам, команда ставит серьёзные цели на следующий сезон Премьер-лиги и Кубка России, поэтому игроки серьёзно относятся к каждому матчу.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Ахмат» занял пятое место. Харин принял участие в 32 матчах во всех состязаниях, забив пять голов при трёх ассистах.