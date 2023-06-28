Парфёнов рассказал, что не даёт «Спартаку» выступать стабильно

Российский тренер Дмитрий Парфёнов порассуждал о том, что пока не даёт московскому «Спартаку» обрести стабильность в положительных результатах. По его мнению, дело в молодости и неопытности многих футболистов «красно-белых».

«Пока точно сказать сложно, особенно на фоне большого количества травм в команде. Но состав‑то у Гильермо Абаскаля в распоряжении молодой, а это всегда чревато перепадами уровня», - цитирует Парфёнова сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в своё время Парфёнов был игроком «Спартака» с 1998 по 2005 годы.

«Спартаку» минувшей весной пророчили борьбу за чемпионство с питерским «Зенитом», однако клуб так и не смог навязать конкуренцию питерцам в борьбе за золотые медали, финишировав на третьем месте.