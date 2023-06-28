Агент Барбоза оценил возможный переезд Хлусевича в Европу

Известный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе футболиста столичного «Спартака» Даниила Хлусевича в «Спортинг».

«Всё зависит от суммы, которую «Спартак» хочет получить за Хлусевича. В Португалии с большим интересом следят за российскими игроками», — заявил функционер, чьи слова приводит Legalbet. По его мнению, лиссабонский клуб, которому требуется игрок на эту позицию, не сможет конкурировать с итальянскими коллективами, также претендующими на российского футболиста.

Ранее журналист Джанлука ди Марцио подтвердил интерес португальского «Спортинга», а также итальянских «Лацио», «Дженоа» и «Верона», к защитнику «Спартака». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста в пять миллионов евро.