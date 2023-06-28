Ташуев рассказал о восстановлении Садулаева

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал о восстановлении молодого полузащитника своей команды Лечи Садулаева, который травмировал крестообразные связки колена весной – тогда грозненцы принимали дома столичный ЦСКА (1:3).

«У Лечи всё хорошо, он прошел две реабилитации в Италии, всё по плану. Надеемся, в ноябре он уже сможет вернуться в состав, но пока не загадываем», - с осторожностью сказал Ташуев «Матч ТВ».

Напомним, что Садулаеву в минувшем сезоне удалось сыграть за «Ахмат» в 28 матчах, если учитывать и РПЛ, и Кубок России. В них он смог отличиться шестью голами и пятью ассистами.