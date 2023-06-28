Центральный защитник Фабиан Бальбуэна не хочет возвращаться в московское «Динамо». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» от источника, знакомого с ситуацией.

Отмечается, что на невозвращении в Москву настаивает семья футболиста. Сейчас представители игрока ищут ему варианты в Европе и Латинской Америке. В агентстве игрока отказались комментировать будущее своего клиента.

Напомним, что этот парагвайский игрок обороны связан контрактом с «бело-голубыми» до лета 2025 года. С лета 2022 года он выступал в аренде в бразильском «Коринтиансе», её срок завершается 30 июня.

В «Динамо» Бальбуэна оказался два года назад, перейдя в московский клуб свободным агентом из лондонского «Вест Хэма».