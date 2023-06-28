Ежов назвал главное качество Пиняева

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов назвал главное качество своего бывшего одноклубника – молодого полузащитника атаки Сергея Пиняева, ныне выступающего за «Локомотив».

«Однозначно, это самый резкий игрок РПЛ, это его главное качество, за счет чего он и играет. Честно признаться, раньше таких резких футболистов в игре я не видел», - цитирует Ежова официальный сайт «Матч ТВ».

В минувшем сезоне на счету 18-летнего Пиняева 27 матчей за «Крылья» и «Локомотив» в рамках Кубка России и Российской премьер-лиги, в которых он забил шесть голов и отдал три голевых паса. Также футболист забил за сборную России – в ворота сборной Ирана, этот товарищеский матч прошёл в Санкт-Петербурге 27 марта (2:0).