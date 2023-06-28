Агент Хлусевича подтвердил интерес к игроку из Италии

Агент российского защитника «Спартака» Даниила Хлусевича Олег Мавренков подтвердил весть о том, что его клиентом интересуются на Апеннинах.

«Да, есть интерес со стороны итальянских клубов к нему, но конкретнее я ничего сказать не могу», - говорит Мавренков порталу Sport24.

Ранее итальянский инсайдер Джанлука ди Марцио сообщал, что к футболисту есть конкретный интерес от нескольких клубов Серии А – в их числе «Лацио», «Верона» и «Дженоа». Также интерес к россиянину есть и от топ-клуба Португалии – это лиссабонский «Спортинг».

Четыре европейских клуба интересуются Хлусевичем