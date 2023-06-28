Защитник «Локомотива» Конти тренируется индивидуально

Аргентинский защитник «Локомотива» Херман Конти готовится к новому сезону пока в индивидуальном формате.

Как сообщает «Матч ТВ», футболист проводит тренировочные занятия в спортивном зале, примыкающем к футбольному полю.

Напомним, что Конти стал одним из нескольких зимних новичков «Локомотива». Однако из-за проблем со здоровьем футболист сыграл за новый клуб всего лишь в пяти матчах, отметившись в них одним ассистом. В последний раз на поле аргентинский легионер выходил 18 марта – тогда «Локо» принимал дома «Краснодар», одержав победу – 3:2.