Тихонов: Кордоба — самый сильный нападающий РПЛ

Бывший футболист столичного «Спартака» Андрей Тихонов высказался об уровне игры нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Для меня Кордоба — самый сильный нападающий. Атлетизм, игра вверху, игра на мяче, в подыгрыше. Также есть скорость. Можно говорить о Дзюбе, но у него нет скорости, он не может взять и протащить мяч вперёд. Кордоба хорош везде», — заявил эксперт в интервью «Матч ТВ». По мнению Тихонова, колумбийский нападающий жаждет отъезда из Премьер-лиги на фоне интереса от турецких клубов.

Напомним, что Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В прошедшей кампании колумбиец провёл 37 матчей в рамках всех состязаний, забив 19 голов при 10 ассистах. Ранее появилась информация об интересе к Кордобе из Турции и Саудовской Аравии.