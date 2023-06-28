Назван претендент на место спортивного директора «Рубина»

На фоне слухов об уходе Эдуарда Сафонова из казанского «Рубина» появилась информация о новом спортивном директоре клуба Премьер-лиги.

По информации издания «Спорт-Экспресс», занять вакантный пост может Константин Дзюба, который с 2019 года работает в клубе в должности исполнительного директора. Ранее сообщалось, что нынешний спортивный директор Эдуард Сафонов имеет разногласия с наставником «Рубина» Рашидом Рахимовым относительно трансферной политики клуба.

Напомним, что Эдуард Сафонов присоединился к коллективу из столицы Татарстана, перейдя из «Кубани». Ранее функционер работал в «Тамбове» и «Оренбурге».