Перед стартом нового розыгрыша Премьер-лиги вернувшийся в элиту российского футбола «Рубин» может остаться без спортивного директора.

По информации издания «Спорт-Экспресс», уже в ближайшее время занимающий пост Эдуард Сафонов планирует сложить полномочия. Сообщается, что у функционера разные взгляды на трансферную политику с главным тренером команды из столицы Татарстана Рашидом Рахимовым.

Напомним, что Эдуард Сафонов находится в должности спортивного директора «Рубина» с января текущего года. Прежде селекционер работал в «Кубани», «Оренбурге» и «Тамбове».