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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Рубин» может остаться без спортивного директора слухи

28 Июня 2023 • 21:31 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

Перед стартом нового розыгрыша Премьер-лиги вернувшийся в элиту российского футбола «Рубин» может остаться без спортивного директора.

По информации издания «Спорт-Экспресс», уже в ближайшее время занимающий пост Эдуард Сафонов планирует сложить полномочия. Сообщается, что у функционера разные взгляды на трансферную политику с главным тренером команды из столицы Татарстана Рашидом Рахимовым.

Напомним, что Эдуард Сафонов находится в должности спортивного директора «Рубина» с января текущего года. Прежде селекционер работал в «Кубани», «Оренбурге» и «Тамбове».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Эдуард Сафонов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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