Сперцян в «Манчестер Сити» - сказка или реальность

В прессе появилась информация о том, что скауты «Манчестер Сити» на недавнем матче сборных Уэльса и Армении просматривали атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы воспитанника академии «быков» оказаться в гранде АПЛ.

Эдуард Сперцян провёл качественный сезон и обратил на себя внимание клубов из топовых европейских лиг. Армянского футболиста слухи связывают с целым рядом команд – с «Интером», «Фиорентиной», «Сассуоло», «Аяксом», мёнхенгладбахской «Боруссией», «Марселем», «Ньюкаслом». Но информация об интересе со стороны «Манчестер Сити» стоит особняком. Ещё бы – эта команда только что оформила требл. Да, в своё время «горожане» подписывали Александра Зинченко из «Уфы», но тогда – в 2016 году – статус английского клуба был совершенно другим, как, кстати, и статус РПЛ. Сейчас услышать об интересе «Манчестер Сити» к молодому игроку из чемпионата России куда более удивительно. Именно поэтому информация о Сперцяне становится обсуждаемой.

Впрочем, к слухам о Сперцяне и «Манчестер Сити» нужно относиться спокойно. Во-первых, скауты клубов просматривают огромное количество игроков, а не только тех, которых клуб собирается подписать. На крупные клубы калибра «Сити», как правило, работает целая служба скаутов, и каждый отвечает за определённый сектор. В рамках работы специалисты просматривают футболистов пачками, чтобы знать всё обо всех. Скаута могут разбудить ночью, чтобы он в оперативном режиме предоставил данные о том или ином игроке из своего сектора. Это не пустые слова – это информация от человека, который в своё время работал скаутом в европейском клубе, причём не из статусных лиг. На более высоком уровне работа скаутинга наверняка организована ещё круче.

Во-вторых, зачастую клубы при желании усилить какую-то позицию составляют шорт-лист кандидатов и ведут работу по каждому. Клуб даже может связаться с окружением игрока, чтобы узнать его ситуацию – доволен футболист положением в команде или недоволен, хотел бы футболист сменить клуб или предпочёл бы остаться и так далее. Даже такие контакты не означают, что завтра клуб планирует сделать футболисту предложение – он вполне может быть на условном пятом месте шорт-листа или ещё ниже. Так что из информации о просмотре Сперцяна скаутом «Манчестер Сити» вовсе не исходит желание гранда Премьер-лиги подписать армянина этим летом.

Сперцян – перспективный футболист, у которого есть будущее в Европе. Но на сегодняшний день он явно не дорос до уровня «Манчестер Сити». Для 23-летнего Эдуарда на данном этапе карьеры было бы правильно перейти в более скромный европейский клуб, который может стать для игрока хорошим трамплином. Сперцяну важно регулярно получать игровое время, чтобы и дальше прогрессировать. Потом, возможно, перед ним действительно откроются двери самых статусных клубов. А сейчас это скорее сказка, чем реальность.

Александр Тихий