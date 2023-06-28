Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сперцян в «Манчестер Сити» - сказка или реальность

28 Июня 2023 • 21:25 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что скауты «Манчестер Сити» на недавнем матче сборных Уэльса и Армении просматривали атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценивает шансы воспитанника академии «быков» оказаться в гранде АПЛ.

Эдуард Сперцян провёл качественный сезон и обратил на себя внимание клубов из топовых европейских лиг. Армянского футболиста слухи связывают с целым рядом команд – с «Интером», «Фиорентиной», «Сассуоло», «Аяксом», мёнхенгладбахской «Боруссией», «Марселем», «Ньюкаслом». Но информация об интересе со стороны «Манчестер Сити» стоит особняком. Ещё бы – эта команда только что оформила требл. Да, в своё время «горожане» подписывали Александра Зинченко из «Уфы», но тогда – в 2016 году – статус английского клуба был совершенно другим, как, кстати, и статус РПЛ. Сейчас услышать об интересе «Манчестер Сити» к молодому игроку из чемпионата России куда более удивительно. Именно поэтому информация о Сперцяне становится обсуждаемой.

Впрочем, к слухам о Сперцяне и «Манчестер Сити» нужно относиться спокойно. Во-первых, скауты клубов просматривают огромное количество игроков, а не только тех, которых клуб собирается подписать. На крупные клубы калибра «Сити», как правило, работает целая служба скаутов, и каждый отвечает за определённый сектор. В рамках работы специалисты просматривают футболистов пачками, чтобы знать всё обо всех. Скаута могут разбудить ночью, чтобы он в оперативном режиме предоставил данные о том или ином игроке из своего сектора. Это не пустые слова – это информация от человека, который в своё время работал скаутом в европейском клубе, причём не из статусных лиг. На более высоком уровне работа скаутинга наверняка организована ещё круче.

Во-вторых, зачастую клубы при желании усилить какую-то позицию составляют шорт-лист кандидатов и ведут работу по каждому. Клуб даже может связаться с окружением игрока, чтобы узнать его ситуацию – доволен футболист положением в команде или недоволен, хотел бы футболист сменить клуб или предпочёл бы остаться и так далее. Даже такие контакты не означают, что завтра клуб планирует сделать футболисту предложение – он вполне может быть на условном пятом месте шорт-листа или ещё ниже. Так что из информации о просмотре Сперцяна скаутом «Манчестер Сити» вовсе не исходит желание гранда Премьер-лиги подписать армянина этим летом.

Сперцян – перспективный футболист, у которого есть будущее в Европе. Но на сегодняшний день он явно не дорос до уровня «Манчестер Сити». Для 23-летнего Эдуарда на данном этапе карьеры было бы правильно перейти в более скромный европейский клуб, который может стать для игрока хорошим трамплином. Сперцяну важно регулярно получать игровое время, чтобы и дальше прогрессировать. Потом, возможно, перед ним действительно откроются двери самых статусных клубов. А сейчас это скорее сказка, чем реальность.

Александр Тихий

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Манчестер Сити Эдуард Сперцян трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
22:05 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Конти тренируется индивидуально
22:03 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: Кордоба — самый сильный нападающий РПЛ
21:58 · Россия. Первая лига
Карпов: «Аджоева могут убрать с поста президента тульского «Арсенала» слухи
21:49 · Россия. Премьер-лига
Назван претендент на место спортивного директора «Рубина»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «В РПЛ есть, кому побороться с «Зенитом»
21:31 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» может остаться без спортивного директора слухи
21:23 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов: «Желаю удачи Лантратову»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Галактионов оценил слухи об интересе «Локомотива» к Зиньковскому
21:17 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Я бы Тюкавина выбрал лучшим молодым футболистом»
21:11 · Россия. Первая лига
Бояринцев высказался о возможных трансферах «Сокола»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Источник: За сутки на матч Суперкубка России продано 8 тысяч билетов
21:00 · Россия. Премьер-лига
Ежов объяснил, в чём Осинькин уникален как тренер
20:53 · Россия. Премьер-лига
Широков считает Руслана Литвинова лучшим молодым игроком РПЛ
20:47 · Россия. Премьер-лига
Глушаков не исключил, что будет играть до 41 года 1
20:38 · Россия. Премьер-лига
Хомуха рассказал, как в детстве тренировался у Непомнящего эксклюзив
Все новости
Рекомендуем