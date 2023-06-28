Чепчугов: «Желаю удачи Лантратову»

Бывший голкипер столичного ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о перспективах вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова в следующем сезоне.

«Похоже, нашёлся парень, который может подвинуть с королевского трона Игоря Акинфеева. Желаю удачи Лантратову. Надеюсь, что он сможет показать все свои способности в грядущем сезоне РПЛ», — заявил экс-вратарь «армейцев» в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, Лантратов является ключевой фигурой в «Локомотиве» Михаила Галактионова, отметив, что Илья демонстрирует игру высочайшего уровня.

Напомним, что в прошедшей кампании Премьер-лиги Илья Лантратов, выступавший за «Химки» и «Локомотив», стал лучшим голкипером турнира по числу отражённых ударов. В 27 матчах чемпионата вратарь «железнодорожников» пропустил 37 голов.