Галактионов оценил слухи об интересе «Локомотива» к Зиньковскому

Наставник столичного «Локомотива» Михаил Галактионов высказался касательно слухов, которые объединяют в последнее время его клуб и полузащитника московского «Спартака» Антона Зиньковского.

«Мне не очень корректно оценивать игровые качества Зиньковского, так как он сейчас игрок другого клуба, он связан с ним контрактными обязательствами. Пока не вижу перспектив оценивать его открыто», - цитирует Галактионова «Матч ТВ».

Ранее Зиньковского открыто похвалил Юрий Нагорных, занимающий в «Локомотиве» пост председателя совета директоров.

27-летний полузащитник является игроком «красно-белых» с 2022 года, до этого он во взрослой карьере выступал за «Чертаново» и «Крылья Советов».