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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко: «Я бы Тюкавина выбрал лучшим молодым футболистом»

28 Июня 2023 • 21:17 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о вручении награды лучшему молодому футболисту РПЛ в прошлом сезоне.

«Думаю, у Пиняева хороший пиар-менеджер, как бы это не пошло ему во вред. Я бы Тюкавина выбрал лучшим молодым футболистом», — заявил Радченко в интервью изданию «РБ Спорт». Тем не менее, по мнению эксперта, выигравший приз форвард «Локомотива» Сергей Пиняев неплохо выглядел в прошедшем сезоне чемпионата.

Напомним, что сегодня, 28 июня, тренеры и капитаны клубов Премьер-лиги выбрали лучшего молодого игрока РПЛ. В тройку соответственно попали Сергей Пиняев, Константин Тюкавин и Руслан Литвинов.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Радченко Сергей Пиняев Константин Тюкавин
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