Радченко: «Я бы Тюкавина выбрал лучшим молодым футболистом»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о вручении награды лучшему молодому футболисту РПЛ в прошлом сезоне.

«Думаю, у Пиняева хороший пиар-менеджер, как бы это не пошло ему во вред. Я бы Тюкавина выбрал лучшим молодым футболистом», — заявил Радченко в интервью изданию «РБ Спорт». Тем не менее, по мнению эксперта, выигравший приз форвард «Локомотива» Сергей Пиняев неплохо выглядел в прошедшем сезоне чемпионата.

Напомним, что сегодня, 28 июня, тренеры и капитаны клубов Премьер-лиги выбрали лучшего молодого игрока РПЛ. В тройку соответственно попали Сергей Пиняев, Константин Тюкавин и Руслан Литвинов.