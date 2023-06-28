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Ежов объяснил, в чём Осинькин уникален как тренер

28 Июня 2023 • 21:00 Комментировать
Ахмат
...
Крылья Советов
22.07 15:00

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов высказался о своём наставнике – Игоре Осинькине и объяснил его уникальность в тренерской работе.

«Он очень придирчив к мелочам, на которые я раньше и внимания не обращал. Например, в какую ногу в различных эпизодах лучше пасовать, как в моменте правильнее отвалиться от соперника на метр‑два, левее или правее, как идеально вбежать в зону», - рассказал Ежов для «Матч ТВ», добавив, что, наверное, ни один другой специалист не обращает столько внимания на мелочи.

«Крылья Советов» под руководством Осинькина заняли по итогу прошлого сезона 12 место в турнирной таблице РПЛ, избежав стыковых матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Роман Ежов
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АХМАТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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