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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков считает Руслана Литвинова лучшим молодым игроком РПЛ

28 Июня 2023 • 20:53 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
22.07 15:00

Бывший российский полузащитник Роман Широков уверен, что Руслан Литвинов заслуживает звания лучшего молодого игрока Российской премьер-лиги. Всё дело в его стабильности.

«Если брать весь сезон, то стабильнее всех был Литвинов. Тройка выглядит логичной, но я выбрал бы Литвинова», - рассуждает Широков для «Чемпионата».

Напомним, ранее в тройку лучших молодых футболистов сезона в Премьер-лиге, помимо Литвинова вошли полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин.

Что касается самого Литвинова, то спартаковцу в сезоне-2022/23 удалось помочь своей команде тремя голами и четырьмя ассистами в 35 матчах. Хавбеку всего 21 год.

Сёмин согласен с тройкой лучших молодых игроков РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков Руслан Литвинов
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