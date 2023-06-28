Широков считает Руслана Литвинова лучшим молодым игроком РПЛ

Бывший российский полузащитник Роман Широков уверен, что Руслан Литвинов заслуживает звания лучшего молодого игрока Российской премьер-лиги. Всё дело в его стабильности.

«Если брать весь сезон, то стабильнее всех был Литвинов. Тройка выглядит логичной, но я выбрал бы Литвинова», - рассуждает Широков для «Чемпионата».

Напомним, ранее в тройку лучших молодых футболистов сезона в Премьер-лиге, помимо Литвинова вошли полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин.

Что касается самого Литвинова, то спартаковцу в сезоне-2022/23 удалось помочь своей команде тремя голами и четырьмя ассистами в 35 матчах. Хавбеку всего 21 год.

Сёмин согласен с тройкой лучших молодых игроков РПЛ