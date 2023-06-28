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Глушаков не исключил, что будет играть до 41 года

28 Июня 2023 • 20:47 Комментировать (1)

Российский полузащитник Денис Глушаков, который этим летом снова остался без клуба, уверен, что сможет играть как минимум до 41 года, следуя примеру Златана Ибрагимовича.

«Если здоровье позволит, можно играть и до 41 года. А если попасть в какую‑то топовую команду, не в борющуюся за выживание, то тогда и выигрывать трофеи постоянно можно, поверьте. Главное в ней картины не испортить», - рассуждает Глушаков для «Матч ТВ».

Ранее хавбек заявил, что не исключает своего возвращения даже в сборную России. Также он полон решимости взять ещё один трофей в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков
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Комментарии (1)
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ингерман
28 Июня 2023 в 21:12
ай почиму не до 41 да с четвертью.. А-ха-ха-ха! )))
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