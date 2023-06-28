Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, как в детстве тренировался у Валерия Непомнящего.

- В целом как вы пришли в футбол?

- Валерий Кузьмич тренировал моего брата, он на восемь лет старше меня. Брат выпустился из секции, Непомнящий стал набирать новую секцию, вот меня и привели на футбол. Брат привёл меня в футбол.

- Вашим первым профессиональным клубом был «Колхозчи». Кто был учредителем команды?

- Название говорит само за себя. Колхозы и совхозы вокруг Ашхабада финансово подпитывали клуб.

- Как обстояли ваши бытовые дела в Туркмении?

- Мне в этом плане повезло. Я жил в многоквартирном доме, у нас была нормальная вода. В целом с водой была проблема, климатические условия достаточно жёсткие. Физически было сложно тренироваться.

Полное интервью Дмитрия Хомухи выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 29 июня, в 10:00 по московскому времени.