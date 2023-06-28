Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хомуха рассказал, как в детстве тренировался у Непомнящего эксклюзив

28 Июня 2023 • 20:38 Комментировать

Новый главный тренер «Шинника» Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, как в детстве тренировался у Валерия Непомнящего.

- В целом как вы пришли в футбол?

- Валерий Кузьмич тренировал моего брата, он на восемь лет старше меня. Брат выпустился из секции, Непомнящий стал набирать новую секцию, вот меня и привели на футбол. Брат привёл меня в футбол.

- Вашим первым профессиональным клубом был «Колхозчи». Кто был учредителем команды?

- Название говорит само за себя. Колхозы и совхозы вокруг Ашхабада финансово подпитывали клуб.

- Как обстояли ваши бытовые дела в Туркмении?

- Мне в этом плане повезло. Я жил в многоквартирном доме, у нас была нормальная вода. В целом с водой была проблема, климатические условия достаточно жёсткие. Физически было сложно тренироваться.

Полное интервью Дмитрия Хомухи выйдет на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» завтра, 29 июня, в 10:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шинник Валерий Непомнящий Дмитрий Хомуха
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
21:34 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «В РПЛ есть, кому побороться с «Зенитом»
21:31 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» может остаться без спортивного директора слухи
21:23 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов: «Желаю удачи Лантратову»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Галактионов оценил слухи об интересе «Локомотива» к Зиньковскому
21:17 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Я бы Тюкавина выбрал лучшим молодым футболистом»
21:11 · Россия. Первая лига
Бояринцев высказался о возможных трансферах «Сокола»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Источник: За сутки на матч Суперкубка России продано 8 тысяч билетов
21:00 · Россия. Премьер-лига
Ежов объяснил, в чём Осинькин уникален как тренер
20:53 · Россия. Премьер-лига
Широков считает Руслана Литвинова лучшим молодым игроком РПЛ
20:47 · Россия. Премьер-лига
Глушаков не исключил, что будет играть до 41 года 1
20:38 · Россия. Премьер-лига
Хомуха рассказал, как в детстве тренировался у Непомнящего эксклюзив
20:33 · Россия. Премьер-лига
Ежов: «До сих пор помню имя того, кто забил сборной России в Мариборе»
20:26 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Возможно, приход Ду Кейроса – подстраховка для «Зенита»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что «Локомотив» будет бороться за место в первой тройке РПЛ
19:57 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин – о Сарвели в «Локомотиве»: «Покупка неоднозначная»
Все новости
Рекомендуем