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Ежов: «До сих пор помню имя того, кто забил сборной России в Мариборе»

28 Июня 2023 • 20:33 Комментировать
Ахмат
...
Крылья Советов
22.07 15:00

Игрок атаки самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился воспоминаниями из детства. А именно тем, как смотрел ответный стыковой матч сборной России против сборной Словении за выход на чемпионат мира по футболу 2010 года.

Его, напомним, россияне с треском провалили, уступив балканской команде со счётом 0:1. Единственный гол тем вечером в Мариборе оформил Златко Дедич.

«С папой дома смотрели. Прям очень сильно расстроился, до слёз. До сих пор помню, кто забил победный для Словении мяч — Дедич. Так ругался тогда на него», - рассказал Ежов «Матч ТВ», добавляя, что на самом мундиале он даже не мог смотреть матчи словенской сборной из-за ненависти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Словении Златко Дедич Роман Ежов
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АХМАТ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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