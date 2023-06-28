Ежов: «До сих пор помню имя того, кто забил сборной России в Мариборе»

Игрок атаки самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился воспоминаниями из детства. А именно тем, как смотрел ответный стыковой матч сборной России против сборной Словении за выход на чемпионат мира по футболу 2010 года.

Его, напомним, россияне с треском провалили, уступив балканской команде со счётом 0:1. Единственный гол тем вечером в Мариборе оформил Златко Дедич.

«С папой дома смотрели. Прям очень сильно расстроился, до слёз. До сих пор помню, кто забил победный для Словении мяч — Дедич. Так ругался тогда на него», - рассказал Ежов «Матч ТВ», добавляя, что на самом мундиале он даже не мог смотреть матчи словенской сборной из-за ненависти.